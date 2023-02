Basket, la rivincita di Della Valle: "Credo ancora alla Nazionale"

Il giocatore della Germani Brescia ha parlato a Gazzetta dello Sport

21-02-2023 09:28

Amedeo Della Valle, fresco vincitore della Coppa Italia con Brescia ha parlato a Gazzetta Dello Sport dopo la vittoria di domenica.

«Per me è una rivincita – ha ammesso – Avevo bisogno di conquistare un titolo in Italia per riaccreditarmi ad alto livello. Battere due squadre di Eurolega come Milano e Virtus mi ha fatto capire che posso competere ancora con i migliori. È il titolo in cui ho impresso tutto il mio basket ma voglio sottolineare che tutta la squadra ha giocato alla grande. Non c’è Batman senza Robin. Che per me è Petrucelli. Il suo ritorno è stato decisivo. Insieme siamo complementari. Proprio come Batman e Robin».

Poi parla di futuro: «Tutto è possibile, ma sicuramente il mio futuro passerà da un confronto con Ferrari, una persona alla quale devo molto». Infine, lancia un messaggio a coach Gianmarco Pozzecco in vista degli impegni con la Nazionale.

«Alla Nazionale credo ancora perché non mi sento inferiore a nessuno nel mio ruolo. Ma rispetto la scelta del coach. Vorrà dire che farò il tifo per i miei ex compagni in azzurro dalla tv».