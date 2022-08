Basket, la Serbia perde altri due pezzi in vista dell'Europeo: fuori due giocatori del Partizan!

09-08-2022 20:31

Fonte: Rodolfo Molina/Euroleague Basketball via Getty Images

La Serbia continua a ‘perdere pezzi’ in vista dell’Europeo di basket che inizierà l’1 settembre.

Secondo quanto rilanciato da MozzarSport, dopo l’esclusione di Milos Teodosic ci sarebbe il forfait di Aleska Avramovic. Motivo? L’infortunio alla mano destra che costringerebbe il giocatore del Partizan a rimanere fermo per circa 60 giorni. Non solo. L’altro giocatore del Partizan, Alen Smailagic sarebbe finito ko per infortunio.

Nelle scorse ore, come riportato dai media internazionali, il ct Svetislav Pesic ha tagliato Milos Teodosic. Il play della Virtus salterà anche due partite fondamentali per le qualificazioni al Mondiale del 2023: quella del 25 agosto contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo e quella contro la Turchia di Shane Larkin, il 28.