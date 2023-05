Basket, la Virtus Bologna va sul 2-0 contro Tortona

Dopo Milano, anche le V nere conquistano gara 2 delle semifinali scudetto. Derthona superata 108-78.

30-05-2023 23:30

Dopo i 23 punti di scarto in gara 1, la Virtus Bologna ha conquistato un’altra vittoria netta su Tortona nelle semifinali scudetto dei playoff della Serie A di basket 2022-2023. Questa volta alla Segafredo Arena la differenza è stata di 30, con il 108-78 finale per la squadra di coach Sergio Scariolo, ora avanti 2-0 nella serie.

Top scorer per Bologna con 20 punti Mickey, bene anche Abass e Ojeleye a quota 15. Alla Derthona non sono bastati i 17 di Daum, 16 di Macura e 15 di Hunt. La Virtus, sempre avanti in ogni quarto, tenterà ora di chiudere la serie già in gara 3 venerdì sera sul parquet di Tortona.