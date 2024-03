Basket LBA, top e flop 21a giornata: Jefferson, un marziano contro la Virtus. E Milano è tornata

Giornata che sorride soltanto all'Olimpia Milano, che avvicina la vetta a soli due punti. Cadono Brescia e Bologna, quest'ultima colpita e affondata da Brandon Jefferson

04-03-2024 14:14

La ripartenza del massimo campionato nazionale ha dato vita a più di una sorpresa. Ha perso Brescia, che evidentemente non s’è ancora ripresa dallo shock dell’eliminazione al primo turno nella final eight di Coppa Italia, ma ha perso anche Bologna, battuta dalla rediviva Dinamo Sassari che si candida a mina vagante dell’ultimo terzo di stagione regolare. Milano invece ha preso a vincere (almeno sul suolo italiano) e non ne vuol sapere di arrestare la sua risalita, fatta di 7 vittorie consecutive e di un primo posto distante appena 2 punti (chi l’avrebbe detto un paio di mesi fa?). Per il resto vincono tutte le pretendenti a un posto play-off (Napoli e Venezia c’hanno fatto l’abitudine, Reggio alla fine il suo lo fa sempre) mentre in coda si riaccende la bagarre, con Pesaro che manda un segnale e Brindisi che sorprende Cremona. Insomma, da qui a inizio maggio ci sarà da divertirsi.

Basket Serie A: i top della 21a giornata

BRANDON JEFFERSON 9. Pochi possono permettersi di festeggiare facendo il verso col quale Steph Curry dice a tutti di andare a dormire. Brandon Jefferson può , specialmente dopo aver rovesciato 7 triple su 10 in faccia alla difesa della Virtus , che contro il leader emotivo, spirituale e (aspettando il rientro di Bendzius) anche tecnico di Sassari non può nulla. Mai il playmaker della Dinamo era sembrato tanto ispirato, almeno non in questa stagione: 29 punti in 31’ di utilizzo, una serie infinita di cose fatte bene e la sensazione che con questa versione deluxe coach Markovic possa legittimamente alzare l’asticella. E i play-off non sono più così lontani.

È la domenica dei debutti, e tra i debuttanti c’è il playmaker ingaggiato dalla nel tentativo (non ancora disperato, ma quasi) di provare a raddrizzare una stagione che s’è fatta tremendamente infingarda. Il nativo del scelta numero 53 degli al draft 2017, autentico giramondo del basket (ha giocato in ), si mostra caldo da subito segnando mandando a segno 4 triple nel solo primo quarto, e ai nuovi compagni. GIAMPAOLO RICCI 7,5. Pippo, oltre che un signor giocatore dalle mille poliedricità (dove lo metti sta bene), è anche Dottore in Matematica, perché ha studiato sul pullman, in aereo o quando il basket gli dava tregua dagli impegni di tutti giorni, e dunque sa quello che serve per risolvere i rebus più complicati. Non che la sfida contro Varese si sia rivelata per l’Olimpia alla stregua di un rompicapo, ma certo Ricci l’ha resa più agevole: 19 punti col 66% in area (6/9) e due triple mandate a bersaglio sulle due tentate, più 10 rimbalzi e una presenza ingombrante per i giocatori avversari in entrambe le metà campo. Non chiamatelo gregario: Pippo è un leader vero .

Basket Serie A: i flop della 21a giornata