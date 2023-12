Basket LBA, top e flop della 10a giornata: Pistoia da applausi, Milano da incubo

La favola della matricola toscana, che continua a sorprendere. Milano incassa il quinto ko. in 10 gare: Coppa Italia a forte rischio

04-12-2023 10:46

La notizia più bella arriva da Bologna, dove Achille Polonara è tornato in campo a due mesi da quando ha fatto sapere al mondo di doversi sottoporre a intervento chirurgico (e annesse cure) per la rimozione di una neoplasia testicolare. È la copertina di una giornata al solito bella pazzerella, dove la Virtus fa abbondantemente il suo a differenza di Milano, che sbanda anche a Sassari e adesso vede messa a repentaglio addirittura la partecipazione alla final eight di Coppa Italia, tanto che potrebbero non bastarle neppure tre vittorie nelle prossime 5 giornate.

Basket, Serie A: Trento e Brescia continuano a spingere

Per il resto, il campionato regala le solite favole, in anticipo sul Natale: Pistoia ormai è una solida certezza, Trento a sua volta dimostra di meritare credito e fiducia (Venezia prende una discreta ripassata), Brescia è ancora adesso la prima vera antagonista della Virtus. Ah, si è sbloccata anche Treviso: quota zero per quest’anno può tornare nel cassetto.

Basket Serie A: i top della 10a giornata

NICOLA BRIENZA 10. Bisogna fare un’eccezione e partire una volta tanto da un allenatore. Che ha preso per mano Pistoia lo scorso anno in A2, riuscendo a portarla contro ogni pronostico nel massimo torneo nazionale, meritandosi la conferma. Da allora, le cose sono ulteriormente migliorate: ha battuto Milano al Forum, s’è ripetuta in casa contro Napoli , rivelazione di inizio torneo. E dopo un terzo di cammino veleggia a metà classifica, con 10 punti (bilancio in perfetta parità: 5 vinte e 5 perse) e una chance concreta di poter entrare tra le 8 di Coppa Italia. Brienza sta facendo la storia con l’Estra , che non ha stelle di prima grandezza ma solidi gregari. Contro la GeVi i riflettori se li sono presi Willis e Moore , combinando per 38 punti, ma poi la differenza l’ha fatta Della Rosa (3/4 dall’arco, quando più contava) e pure Hawkins, che ha chiuso con una caviglia gonfia come un pallone. Ah, e mancava l’infortunato Varnado, la prima bocca da fuoco, al cui posto è stato preso almeno per un mese Jerry Blakes . Perché non si può smettere di sognare.

Quando il gioco si fa duro, ecco che il duro comincia a giocare. Prendete : la sua annata sin qui è stata quanto di più simile possa esserci, se paragonata a una montagna russa. Lui però decide che le cose difficili sono quelle che lo attraggono di più, e così decide di mandare a referto la prova più illuminante della sua stagione nel giorno in cui al arriva con i suoi problemi e i suoi perché. Ma trovare una risposta per fermare è un rompicapo che supera ogni immaginazione: , ma soprattutto la leadership mostrata quando più contava. Per la c’è ancora speranza. KEVIN HERVEY 8,5. Prestazione irreale dell’ala di Reggio Emilia , che si diverte a banchettare su una Pesaro che invece comincia a mandare segnali preoccupanti (tre ko. di fila, per la Coppa si fa dura). Hervey fa malissimo alla difesa marchigiana dall’arco, dove trova il canestro 6 volte su 9 tentativi, ma fa meraviglie anche a rimbalzo (10), completando l’opera con 3 assist e 29 punti totali per una valutazione di 39 che dice tutto sulla sua serata di grazia. Reggio s’è ritrovata e l’ha fatto aggrappandosi a quella che dovrebbe essere una delle chiavi di volta della sua annata.

Basket Serie A: i flop della 10a giornata