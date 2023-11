Basket, Polonara torna ad allenarsi con la Virtus Bologna dopo il tumore e l'operazione: il video

Ritorno sul parquet per Achille Polonara: dopo la chemioterapia e l'operazione di rimozione del tumore ai testicoli, riecco la stella della Virtus e della Nazionale italiana.

28-11-2023 16:40

PolonAIR is back, un cuoricino rosso e una clessidra: così la Virtus Bologna, attraverso i propri canali ufficiali, ha dato notizia del ritorno agli allenamenti di Achille Polonara. Una notizia accolta con piacere non solo dai tifosi delle Vu Nere o della Nazionale italiana di basket, ma da tutti gli sportivi e gli appassionati: Polonara, infatti, a inizio ottobre ha scoperto di avere un tumore ai testicoli, che gli è stato rimosso attraverso un’operazione chirurgica.

Polonara all’allenamento della Virtus Bologna: il video

Il cerchio coi compagni, la sgambatura, gli esercizi preparatori, poi una schiacciata e l’urlo liberatorio: “E vai!”. Infine il meritato “cinque” dai compagni. Così Polonara ha riassaporato il parquet. Tutto documentato nel video diffuso dalla Virtus sui social.

Tifosi e appassionati felici per il rientro di PolonAIR

Il primo commento in calce al video è quello del profilo ufficiale della Legabasket: “Bentornato Ilpupazzo33”. Ma sono tanti i tifosi e gli appassionati che si sono mostrati vicini a Polonara in questo giorno così importante. Diversi i messaggi di auguri e di felicitazioni per il ritorno in campo, insieme agli auspici di rivederlo presto in campo in partite ufficiali. Circostanza che non dovrebbe essere troppo lontana. PolonAIR, infatti, dovrebbe tornare a disposizione di coach Luca Banchi nel giro di qualche settimana.

Polonara: il tumore ai testicoli, le cure e l’operazione

Lo scorso 9 ottobre la Virtus, attraverso un comunicato, ha reso noto che a Polonara era stata riscontrata una neoplasia testicolare. Achille, che nel match del giorno prima contro Varese aveva messo a segno dieci punti e conquistato nove rimbalzi, ha iniziato subito un ciclo di chemioterapia ed è stato poi sottoposto a operazione chirurgica per la rimozione del tumore. L’intervento è perfettamente riuscito e gli indicatori sono tutti confortanti. Via libera, dunque, al rientro in campo di Polonara, un’arma in più per la Virtus per la sua stagione in campionato e in Eurolega e per la Nazionale azzurra a caccia della qualificazione ai Giochi del 2024.