Basket, sorteggio Preolimpico: l'Italia di Pozzecco in Porto Rico con la Lituania

Cammino duro verso l'Olimpiade di Parigi 2024: a luglio azzurri in Porto Rico, possibile sfida decisiva con la Lituania. Nel torneo pure Messico, Costa d'Avorio e Bahrain.

27-11-2023 20:11

Si sapeva sin dall’inizio che non sarebbe stato semplice, il sorteggio del Preolimpico ha confermato ansie e timori della vigilia.Per approdare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, l’Italia del Poz dovrà compiere una vera e propria impresa. Magari non come quella del 2021, quando gli Azzurri di Sacchetti riuscirono a eliminare la Serbia a casa sua, ma quasi. Perché tra Fontecchio, Spissu e l’Olimpiade c’è uno scoglio molto, molto alto da superare: la Lituania.

Basket, le otto squadre già qualificate all’Olimpiade

Nel quartier generale della Fiba, in Svizzera, si sono svolti i sorteggi dei quattro tornei da sei squadre che tra il 2 e il 7 luglio 2024 promuoveranno le ultime quattro Nazionali al torneo di basket di Parigi. Otto hanno già il biglietto in tasca: la Germania campione del mondo, la Serbia, il Canada, gli Stati Uniti, la Francia padrona di casa, l’Australia, il Giapppone e la matricola Sud Sudan. Per le altre 24 squadre ancora in corsa c’è una sola possibilità per andare all’Olimpiade: vincere uno dei tornei di qualificazione.

Preolimpico, girone di ferro per l’Italia a San Juan

Quattro le sedi dei tornei: Valencia in Spagna, Riga in Lettonia, Il Pireo in Grecia e San Juan, in Porto Rico. L’Italia di Pozzecco è capitata proprio nel torneo caraibico, insieme ai padroni di casa di Porto Rico e al Bahrain. Le prime due del gironcino a tre giocheranno la semifinale contro prima e seconda dell’altro raggruppamento, che comprende Messico, Costa d’Avorio e la temibile Lituania. Le vincenti delle semifinali, poi, daranno vita alla finalissima qualificazione.

Giannis sfida Doncic, sperano Banchi e Scariolo

Negli altri tornei, è andata bene (almeno sulla carta) alla Spagna di Sergio Scariolo, che dopo un girone agevole con Libano e Angola dovrebbe giocarsi Parigi contro Finlandia o Polonia, allenata dal guru della Gevi Napoli rivelazione della Serie A, Igor Milicic. Nel torneo di Riga la Lettonia guidata dal coach della Virtus Bologna, Luca Banchi, dovrà vedersela presumibilmente contro il Brasile. Ma il torneo più duro sembra essere quello del Pireo, che vede in lizza la Slovenia di Doncic, la sempre temibile Croazia, i padroni di casa della Grecia (con Giannis Antetokounmpo) e la funambolica Repubblica Dominicana.

Preolimpico basket, i quattro tornei

Questi, nel dettaglio, i vari gironi dei quattro tornei preolimpici (dal 2 al 7 luglio 2024):

Torneo di Valencia

Gruppo A: Libano, Angola, Spagna

Gruppo B: Finlandia, Polonia, Bahamas

Torneo di Riga

Gruppo A: Georgia, Filippine, Lettonia

Gruppo B: Brasile, Camerun, Montenegro

Torneo del Pireo

Gruppo A: Slovenia, Nuova Zelanda, Croazia

Gruppo B: Egitto, Grecia, Rep. Dominicana

Torneo di San Juan

Gruppo A: Messico, Costa d’Avorio, Lituania

Gruppo B: Italia, Porto Rico, Bahrain

Pozzecco nel frattempo all’incarico di Ct dell’Italia ha abbinato quello di head coach dell’Asvel Villeurbanne, in Francia. Subito fuochi d’artificio per lui nella nuova avventura.