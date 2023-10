Basket, Pozzecco a Villeurbanne anche per l'Italia: Tony Parker “prepara i popcorn” e c’è subito la Virtus

Gianmarco Pozzecco si prepara a prendere l’incarico di capoallenatore dell’Asvel Villeurbabanne e a Sky rivela che sarà un bene anche per la nazionale. Parker: “Di sicuro non ci annoieremo”

26-10-2023 18:51

Gianmarco Pozzecco si prepara a tornare sulla panchina di un club. Doppio incarico per il ct della nazionale italiana che ha deciso di accettare la panchina dell’Asvel Villeurbanne in Francia, dove trova come presidente una leggenda de basket Mondiale come Tony Parker. Nel corso di un’intervista a Sky Sport il commissario tecnico dell’Italia, ora part-time, spiega i motivi che hanno guidato la sua scelta.

Pozzecco: “Sarà un bene anche per l’Italia”

Doppio incarico per Gianmarco Pozzecco e c’è già qualcuno che storce il naso pensando che per la “Mosca atomica” sia complicato gestire tutto il carico di lavoro che questa doppia posizione comporta. Non la pensa così però il diretto interessato.

E’ un’opportunità che vivo con grande entusiasmo e che mi aiuterà a gestire anche l’azzurro con il preolimpico. Il destino ha voluto che incrociassi subito gli italiani della Virtus. Ora ci sono tante tecnologie che mi permetteranno di visionare i miei ragazzi, non è un problema essere part-time. Mi dispiace per le giovanili ma darò il mio contributo. Dopo i Mondiali ho chiesto ai giocatori di essere consapevole e di aver giocato un grande torneo. Domani lo chiederò a Paola e poi mando un abbraccio a Polonara.

Villeurbanne, Pozzecco: “Come presidente uno più bravo di me”

Sarà una sfida davvero particolare quella che si troverà di fronte Gianmarco Pozzecco che prende in mano le redini del club che vede alla presidenza una leggenda del basket francese e mondiale come Tony Parker.

Per la prima volta ho un presidente uno che è più forte di me a giocare a basket. Ho un buon feeling, siamo ex giocatori. Ha voglia e necessità di costruire qualcosa di importante. Spero di poter portare il mio contributo. Lui vuole strutturare il club in stile Nba ed ha il vantaggio di averla vissuta.

Parker sicuro: “Non ci annoieremo”

Da play a play: Tony Parker ha deciso di affidare la guida del suo Villeurbanne a Gianmarco Pozzecco. Una scelta dettata dalla voglia di dare la scossa all’ambiente.

Quando decidi di cambiare allenatore consideri tutto. E quello che mi ha spinto a farlo è la volontà di dare una scossa. Era il momento di cambiare e guardando alla nuova energia che ha portato penso che abbiamo fatto la scelta giusta. Non ci annoieremo con lui.

E per rendere tutto ancora più avvincente il debutto in panchina di Gianmarco Pozzecco arriva contro la Virtus Bologna che domani alle 20 fa visita alla formazione francese per il match di Eurolega.

