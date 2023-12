Basket, Olimpia Milano ko anche a Sassari: è crisi, Messina rischia di fallire la Final Eight di Coppa Italia

Ancora una sconfitta per l'Olimpia Milano in Serie A: Scarpette Rosse battute 89-83 a Sassari, a oggi sarebbero fuori dalla Coppa Italia e il calendario non è amico.

03-12-2023 19:02

Cinque sconfitte in dieci gare, un rendimento da squadra di metà classifica e la prospettiva – non certamente esaltante – di fallire clamorosamente l’accesso alla Final Eight di Coppa Italia. È la fotografia della situazione in casa Olimpia Milano dopo l’ultimo, raggelante ko incassato dalle Scarpette Rosse a Sassari nell’anticipo di mezzogiorno della decima giornata del campionato di basket di Serie A.

Milano, la crisi continua: quinta sconfitta in Serie A

Milano ancora ko, dunque. Ed è un leit-motiv ricorrente in questo inizio di stagione poco felice per i colori dell’EA7 Emporio Armani, che sta incontrando grandi difficoltà pure in Eurolega. Questa volta ad approfittare dello stato di confusione di Melli e soci è stato il Banco Sardegna Sassari di Piero Bucchi, vecchia volpe dei parquet. Partita molto combattuta, vinta alla fine con merito dal quintetto sardo: 89-83 il finale.

Sassari ringrazia Tyree, Shields non basta all’Olimpia

Brutte percentuali per l’Olimpia in avvio di gara, mentre Sassari trova in Tyree la bocca da fuoco più ispirata. Saranno 24 punti a fine gara per la guardia originaria di New Brunswick, vero trascinatore dei padroni di casa. Che dopo aver chiuso il primo quarto avanti di sei lunghezze, incrementano il vantaggio a metà gara: 41-30. Milano, dopo l’intervallo, prova a rifarsi sotto aggrappandosi a uno straordinario Shields, autore di 31 punti. Ma la rimonta riesce solo parzialmente. L’Olimpia si riporta sotto nel finale, poi però s’arrende. E ora rischia grosso.

EA7 Emporio Armani, si fa dura per la Coppa Italia

Incredibile ma vero, a oggi Milano sarebbe fuori dalla fase finale di Coppa Italia, riservata alle migliori otto del girone d’andata. L’Olimpia, con tutta questa serie di sconfitte del groppone, attualmente è nona. E il calendario non è amico della squadra di Messina. Alla prossima c’è la difficile sfida con la Virtus Bologna, poi le ultime quattro del girone d’andata prevedono tre trasferte difficili a Varese, Brescia e Trento, con un solo altro impegno casalingo con Cremona. Insomma, partita come al solito per fare a fette la concorrenza – almeno in italia – l’Olimpia è a rischio figuraccia. E Messina non sa come uscirne.