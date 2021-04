L'Olimpia crolla ancora: la dura analisi di Messina

C’è amarezza e come non potrebbe esserci nelle parole di Ettore Messina dopo la sconfitta contro Varese.

Nel derby l’Olimpia si è arresa per 83-81 alla squadra di Bulleri giunta alla quarta vittoria consecutiva.

L’analisi del coach siciliano è spietata: “Varese ha vinto con pieno merito, perché è stata avanti praticamente per tutta la partita, ci ha creduto di più, ha giocato con più intensità di noi, con pazienza. La nostra difesa nel primo tempo è stata inqualificabile per mollezza, abbiamo subito 45 punti”.

C’è però l’attenuante della stanchezza per le tante partite ravvicinate: “In una gara punto a punto abbiamo tirato male, perché probabilmente qualcuno non ha le gambe in questo momento, che è comprensibile. Però anche oggi, come ci è capitato un po’ troppo di frequente negli ultimi 15 giorni, abbiamo commesso degli errori”.

Ora i punti di vantaggio su Brindisi sono solo due. E domenica prossima scontro diretto al PalaPentassuglia: “Dobbiamo ripulire il nostro gioco se vogliamo andare bene come abbiamo fatto per tutta la stagione. Ci prendiamo un attimo per pensare ancora a cosa non è andato bene oggi e poi da domani, con il lavoro, speriamo di riuscire a fare le cose meglio”.

OMNISPORT | 05-04-2021 20:51