Basket, l'Olimpia Milano sbanca Trento con un super Melli

05-02-2022 22:15

Torna a vincere in trasferta l’Olimpia Milano dopo le sconfitte in campionato contro Trieste e Pesaro e dopo anche il KO in Eurolega contro Fenerbache. L’AX Armani Exchange Milano vince 79-73 alla BLM Group Arena contro la Dolomiti Energia Trentino nel match che apre la 19° giornata di Serie A, tornando nuovamente in testa alla classifica del campionato italiano con 30 punti.

Sono invece 10 le sconfitte in 11 partite per Trento, le ultime tre consecutive. Bellissima prova di Niccolò Melli, che realizza il suo top-score in campionato con 27 punti, 14 solo nel primo tempo. L’ex NBA è protagonista di una prova gigantesca, assistito anche da un Baldasso da 16 punti da un Hall da 11, e da Grant da 5. All’Aquila non è sufficiente terminare col 50% totale al tiro (20 su 40 da due, 10 su 20 da tre). Per quanto riguarda i punti, i migliori sono stati Reynolds con 19 punti e 13 per Williams.

I roster:

Trento: Bradford 8, Williams 13, Reynolds 19, Conti, Morina ne, Forray 10, Flaccadori 8, Saunders 8, Mezzanotte ne, Dell’Anna ne, Ladurner, Caroline 7. All. Molin.

Milano: Melli 27, Grant 5, Leoni ne, Tarczewski, Ricci, Biligha, Hall 11, Baldasso 16, Daniels 5, Alviti 7, Bentil 8. All. Messina.

