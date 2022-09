Basket, Mannion carica gli azzurri: "Gruppo competitivo"

01-09-2022 15:28

Alla viglia dell’esordio azzurro all’Europeo di Basket, domani impegno contro l’estonia, ha parlato Nico Mannion dellle prospettive della squadra di Pozzecco inserita nel girone C.

“Penso che ci sottovaluteremmo se dovessimo andare in campo con un obiettivo diverso dal vincere, dall’arrivare fino in fondo. Siamo una squadra di ragazzi competitivi, giocatori che giocano ad alto livello: vogliamo andare fino in fondo”.

E sul suo ruolo dice: “Sento di poter giocare sia on che off the ball. Nel secondo caso credo di avere più opzioni per attaccare il ferro, nel primo certamente mi viene richiesto anche di coinvolgere i compagni e creare per loro da play. La squadra mi chiede di essere me stesso, in qualunque posizione. Credo che sia un bene il fatto di poter giocare in entrambe le situazioni e di abituarmi a farlo: è difficile, non l’ho mai fatto prima d’ora, ma è qualcosa che mi aiuta a stare in campo il più possibile”.