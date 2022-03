Basket, Mannion verso il derby: "Non sottovalutiamolo"

12-03-2022 10:48

Tempo di stracittadina a Bologna. Domani sera, sfida tra Fortitudo e Virtus alle 20.45.

A presentare il derby, a Il Resto del Carlino, Nico Mannion: “Sappiamo che quella contro la Fortitudo è una partita importan­te, forse la più importante per i nostri tifosi e, quindi, per noi. E’ una gara molto sentita di cui tutti mi par­lano da quando sono arrivato a Bologna. Non possiamo sottova­lutarla, ma per quello che rappresenta dobbiamo pensare che i nostri avversari sono i più forti che possiamo incontrare. Si gioca sul loro campo e penso che per i nostri tifosi la soddisfa­zione sia maggiore se usciremo con una vittoria”.

