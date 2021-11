Basket, Melli: "Incredibile vincere così"

13-11-2021 09:12

Nicolò Melli, ex del match come Gigi Datome, è stato uno dei protagonisti della vittoria dell’Olimpia Milano in casa del Fenerbahce.

A Gazzetta dello sport, ha spiegato: “Abbiamo approcciato bene una partita che si annunciava difficile -­ dice il capitano -. Non è realistico vincere qui in questa maniera. Per noi è un risultato prezioso perché dopo ci attendono altre due trasferte di fila in Russia ed era importante iniziare questo ciclo fuori casa con un successo. Siamo stati bravi a imporre e controllare il ritmo secondo le nostre abitudini”.

