Basket, Meneghin ricorda Casalini: "Un uomo autoironico"

29-07-2022 10:23

Dino Meneghin, sulle pagine di Gazzetta dello Sport ha voluto ricordare con alcune parole commosse Franco Casalini, venuto a mancare nella giornata di ieri, 28 luglio, a 70 anni.

«Una notizia terribile, un pugno nello stomaco – ha detto – Uno così pensi che sia immortale. Ci sentivamo per telefono o con qualche messaggio per sparare due cazzate come sempre, era come negli anni Ottanta. Un uomo intelligente, simpatico, ironico e autoironico. E un grande allenatore che devo ringraziare per gli anni vissuti assieme. Un vero stratega e un grande motivatore capace di tenerci tranquilli o di caricarci quando c’era bisogno. Un amico vero che mi mancherà tantissimo».