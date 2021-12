Basket, Messina sui contagi: "Forse bisogna riflettere sui protocolli"

28-12-2021 12:41

Non è un momento facile per l’Olimpia Milano, ferma a causa di diverse positività. A parlare della situazione coach Ettore Messina.

“Prima vorrei inquadrare la situazione. Tutto nasce dopo la partita di EuroLega col Real Madrid, lì evidentemente c’era qualche positività. Poi abbiamo fatto un viaggio impegnativo in pullman a Trieste, 5 ore andata e 5 ore ritorno, restando naturalmente a stretto contatto. Dopo la partita con Trieste abbiamo avuto i primi positivi. Qui subentra il pensiero “giocheremo-­non giocheremo”, all’incertezza del basket, si aggiunge l’ansia dei giorni di Natale, del poter stare o no insieme in famiglia. C’è chi è da solo, ha i parenti, fidanzate, compagne, i propri cari lontani, l’impossibilità quindi di unirsi per festeggiare il Natale”.

E poi: “Non sono un competente, ma io mi faccio guidare dalla scienza. Mi sono vaccinato, per tutelare la salute mia e quella degli altri. Quanto allo sport, avendo fatto tutto quello che era necessario fare, forse una riflessione sul protocollo va fatta”.

