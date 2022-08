Basket, Nazionale in raduno. Pozzecco: "Farci trovare pronti"

03-08-2022 18:43

L’estate azzurra dell’Ital basket, in vista dell’EuroBasket di Milano e delle due partite di qualificazione al Mondiale 2023 di agosto comincia come di consueto dal Trentino. L’Italbasket del Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco inizia oggi il training camp di Pinzolo.

Gli Azzurri affronteranno le quattro amichevoli di preparazione (12 e 16 agosto contro la Francia rispettivamente a Bologna e Montpellier, 19 e 20 agosto ad Amburgo contro la Serbia e poi contro una tra Germania e Repubblica Ceca), le prime due sfide della seconda fase di qualificazione alla FIBA World Cup 2023 (trasferta a Riga il 24 agosto contro l’Ucraina e match casalingo contro la Georgia a Brescia) e soprattutto le 5 partite del Forum di Milano dal 2 all’8 settembre nel girone C dell’EuroBasket 2022.

Così coach Pozzecco. “Nel dare il benvenuto nello staff tecnico a Federico Fucà, voglio ringraziare con grande affetto Paolo Galbiati, la cui scelta di cimentarsi in una piazza storica come quella di Varese è più che comprensibile. Il raduno che inizia oggi ci deve portare al massimo della condizione a fine Agosto, quando dovremo affrontare nel giro di pochi giorni due partite di qualificazione al Mondiale 2023 e poi l’EuroBasket 2022. Una situazione anomala ma che ci dovrà trovare pronti. Un mese di raduno è lungo, il nostro successo non può non passare attraverso l’armonia del gruppo perché trascorrere 24 ore al giorno a contatto per diverse settimane non è semplice. Bisogna essere tolleranti e ben disposti, condividendo la voglia di costruire qualcosa tutti insieme. A Trieste e poi a Brescia i ragazzi sono stati meravigliosi, sono certo che anche qui a Pinzolo troverò lo stesso clima all’interno della squadra e dello staff. Tutto il resto verrà di conseguenza”.

I 17 Azzurri per il training camp di Pinzolo

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Germani Brescia)

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, A|X Armani Exchange Milano)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

#8 Danilo Gallinari (1988, 208, A, Boston Celtics – NBA)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A, A|X Armani Exchange Milano)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Utah Jazz – NBA)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Umana Reyer Venezia)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, A|X Armani Exchange Milano)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 194, P, Dolomiti Energia Trentino)

#25 Tommaso Baldasso (1998, 192, P, A|X Armani Exchange Milano)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, Anadolu Efes Istanbul – Turchia)

#50 Gabriele Procida (2002, 201, G/A, Alba Berlino – Germania)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A, A|X Armani Exchange Milano)

#77 John Petrucelli (1992, 193, G/A, Germani Brescia)