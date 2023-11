NBA, Giddey nei guai: il play dei Thunder accusato di aver avuto una relazione con una minorenne

Il play degli Oklahoma City Thunder è finito nel mirino dei social che lo accusano di aver avuto una relazione con una ragazza minorenne: lui blocca i commenta su tutti i suoi canali

Un nuovo caso rischia di scuotere il mondo della NBA e questa volta arriva da un vero e proprio insospettabile: il play degli Oklahoma City Thunder, Josh Giddey. Il giocatore australiano è infatti fino nel mirino dei social perché avrebbe avuto una relazione con una ragazza minorenne, accuse che ovviamente restano tutte da provare ma che hanno provato un vero e proprio terremoto sui social.

L’accusa a Giddey

Faccia da bravo ragazzo e grandissimo talento: Josh Giddey è uno dei volti da copertina dei giovani ed ambiziosi Oklahoma City Thunder. Il ragazzo australiano arrivato giovanissimo in NBA si è fatto strada con il suo gioco e di sicuro ha fatto affidamento anche all’aspetto estetico che gli ha permesso di scalare le classifiche di gradimento e popolarità.

Ma ora arriva un’accusa, tutta da provare ovviamente, ma di quelle che possono mettere a rischio una carriera. Il giocatore dei Thunder infatti ha postato una serie di video e di scatti che lo ritraevano insieme a una ragazza e da lì è partito l’allarme. Sui social si è scatenato il pandemonio perché per molti la ragazza con cui era in compagnia il cestista era minorenne.

Giddey: social disattivati

Nel giro di qualche ora le foto e i video che erano stati pubblicati sui social del giocatore sono spariti ma questo non ha fermato i tifosi e le accuse nei confronti di Josh Giddey si sono andate a moltiplicare le corso delle ore. Il giocatore australiano, sotto attacco da parte degli utenti, ha quindi deciso di disattivare tutti i commenti sui suoi social ma per il momento non ha ancora replicato pubblicamente alle accuse che sono nate quasi esclusivamente via social, con i media “tradizionali” che non hanno ancora approfondito la vicenda.

Difficoltà anche in campo

Nel buonissimo inizio di stagione degli Oklahoma City Thunder, il play australiano è sembrato un po’ in difficoltà. La squadra di Holmgren e Gilgeous-Alexander è una di quelle da tenere d’occhio a ovest, con un roster giovanissimo e pieno di talento e ci si aspettava un contributo importante anche da Giddey. Ma complici magari anche le fatiche del Mondiale, l’australiano è sembrato l’oggetto fuori sincrono in questo inizio di stagione con le percentuali da 3 che restano un tallone d’Achille importante. E qualcuno negli States già parla di una possibile trade.

