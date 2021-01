Basket NBA, Orlando Magic: stagione finita per Markelle Fultz

“Un duro colpo per noi, per due anni ha avuto un problema alla spalla, l’anno scorso aveva potuto giocare e quest’anno poteva raccogliere i frutti. Era pronto, ha iniziato la stagione in maniera fantastica. Questo fa davvero schifo”, queste le dure parole diNikola Vucevic, compagno di squadra di Fultz negli Orlando Magic.

Fultz reduce dal suo miglior inizio di stagione di sempre deve già arrendersi: per lui la stagione è finita.

Tutto avviene nel primo quarto di match contro i Cleveland Cavaliers, quando in un tentativo di penetrazione, la guardia dei Magic cade a terra senza nessun contatto con gli avversari.

Pesante il responso medico che parla di lesione dei legamenti crociati anteriori del ginocchio sinistro.

OMNISPORT | 07-01-2021 09:52