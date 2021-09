Basket, Petrucci è stufo: "Perché non si riapre al 100%?"

Il presidente della Federbasket Gianni Petrucci chiede una riapertura totale dei palazzetti sportivi in Italia. “Nelle dichiarazioni si vedono sempre ringraziamenti al Governo, ma cosa ci ha dato il Governo? Io sono scontento, a costo di apparire monotono. Il calcio è lo sport più popolare, chi più di me può saperlo, ma non viene fatto il minimo cenno ai palazzetti”, le parole riprese dall’Ansa.

“Perché i presidenti delle altre nazioni, sia del basket che del calcio, mi dicono che da loro l’apertura degli impianti è tutto al 100%? Vi ricordate quando si diceva che l’Italia era il primo Paese nella lotta al Covid? Adesso saremo l’ultimo, è inutile che ci vantiamo. Nella metropolitana ci si può ammassare e in un palazzetto non si può assistere a una partita al 100%? Perché non mi si dà una risposta?”.

OMNISPORT | 27-09-2021 11:02