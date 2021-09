Basket, Polonara sogna in grande: "Vogliamo ripeterci a Parigi"

Intervistato da Basket News, Achille Polonara ha ricordato e rivissuto l’estate azzurra e l’avventura a Tokyo 2020.

“È stata un’estate importante per il nostro paese. Abbiamo vinto l’Eurovision, gli Europei di calcio, e ci siamo qualificati alle Olimpiadi di basket dopo 17 anni. Penso che per tutti i tifosi italiani sia stata un’estate molto importante. Siamo arrivati fino ai quarti di finale per poi perdere contro la Francia, che ha chiuso con una medaglia d’argento perdendo contro gli USA. Sono una squadra tosta, con tanti giocatori NBA e di EuroLeague come Nando de Colo. Penso abbiamo fatto un ottimo lavoro”

E poi sul futuro: “Inizialmente avevamo bisogno di vincere a Belgrado nel round di qualificazione, e lo abbiamo fatto contro la Serbia. Nessuno si aspettava che avremmo vinto davanti ai loro tifosi. È stata una gara dura, ma penso che abbiamo meritato di vincere. Ci siamo così qualificati alle Olimpiadi dopo 17 anni. È stata una grande esperienza per tutti, nessuno aveva giocato per la nazionale alle Olimpiadi prima. Spero potremmo ripeterci per Parigi 2024”.

OMNISPORT | 22-09-2021 11:48