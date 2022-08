Basket, Pozzecco: “Mi aspettavo queste difficoltà”

17-08-2022 01:45

Seconda sconfitta consecutiva per l’Italbasket, che perde nuovamente in amichevole contro la Francia.

Cha partita è stata? Se a Bologna, nonostante il ko, la prestazione era stata comunque positiva, ieri sera a Montpellier gli azzurri hanno subito una brutta sconfitta contro i transalpini. La squadra di Gianmarco Pozzecco è stata letteralmente travolta dai padroni di casa per 100-68, un +32 che fa capire che c’è ancora tanto lavoro da fare all’interno del gruppo azzurro che si prepara prima alle due sfide delle Qualificazioni Mondiali e poi soprattutto all’Europeo.

Gli azzurri sono sempre stati in balia degli avversari e si sono visti costretti ad inseguire per tutto il match. La Francia, trascinata dai 18 punti di Elie Okobo e dai 13 punti di Thomas Heurtel ed Evan Fournier ha vinto con pieno merito. All’Italia invece non sono bastati i 13 punti di Nicolò Melli e gli 11 di Danilo Gallinari.

“Questa sera abbiamo fatto un passo indietro. Non abbiamo avuto energia e di conseguenza abbiamo subito la loro pressione sulla palla che ci ha fatto fare fatica nel seguire il nostro gioco. La Francia ha una fisicità spropositata e a questo punto della preparazione per noi è difficile contrastarla“.

“Ho provato alcune situazioni e ho avuto segnali buoni come nel caso di Baldasso ma dobbiamo credere in ciò che stiamo facendo, capire come dobbiamo giocare e mettere in pratica le cose che facciamo in allenamento. È la seconda partita dell’estate e mi aspettavo queste difficoltà lungo un percorso così complicato”.