Basket, primo test stagionale importante per l'Olimpia

19-09-2022 17:29

Primo test importante della stagione per l’Olimpia Milano, impegnata al “Pavlos Giannakopoulos”, torneo del Panathinaikos che si disputa ad Oaka

A presentare l’evento coach Ettpre Messina: «È molto importante. Quattro squadre di Eurolega in gioco, direi quattro contenders per i playoff. Sarà un evento straordinario, in una “città di basket”, in un contesto importante con un bellissimo ambiente Siamo felici di prendere parte al torneo “Pavlos Giannakopoulos” e sicuramente questo ci aiuterà ad essere pronti all’inizio dei nostri impegni ufficiali»

E poi: «Ho avuto la fortuna di giocare tante finali con il Panathinaikos e purtroppo non ne abbiamo vinte nessuna. Due volte con il CSKA e una volta con la Virtus abbiamo perso la finale di Eurolega contro il mitico Panathinaikos . del Sig. Pavlos e dell’allenatore Obradovic».