Basket, Qualificazioni Mondiali 2023: Flaccadori e Udom sostituiscono Mannion e Totè

Si avvicinano i match di qualificazioni ai Mondiali 2023 per l’Italia che contro Russia (venerdì) e Olanda (lunedì) dovrà fare a meno di due giocatori a casua di noie fisiche,

Coach Sacchetti non potrà disporre infatti di Nico Mannion e Leonardo Totè che rimarranno entrambi a Bologna: uno alla Virtus e uno alla Fortitudo.

Se il play ex Golden State Warriors sta facendo il possibile per evitare ogni tipo di rischio dopo i grossi problemi occorsi durante e dopo il torneo olimpico, per quanto riguarda il centro della Effe si tratta di una vera e propria maledizione, perché quasi ogni volta che viene chiamato in Nazionale arriva un problema fisico a limitarlo.

Diego Flaccadori e Mattia Udom sono i due sostituti che prenderanno il posto dei due infortunati: il play di Trento, tornato in Italia questa stagione, è attualmente il dodicesimo miglior marcatore del campionato con 14.9 punti di media, che scendono a 9.4 in EuroCup dove la Dolomiti Energia è a quota 1 vittoria e 4 sconfitte. L’ala di Brindisi, invece, viaggia a 5.3 punti e 3.7 rimbalzi di media in Serie A e che diventano 7 e 4 quando si parla di Basketball Champions League.

Questo il nuovo elenco dei 16 di scena da oggi a Roma per il raduno (partenza mercoledì per San Pietroburgo e rientro in Italia sabato, con destinazione Milano, sede del match contro gli olandesi):

#4 Leonardo Candi (1997, 190, P/G, UNAHOTELS Reggio Emilia)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#12 Diego Flaccadori (1996, 193, P, Dolomiti Energia Trentino)

#14 Bruno Mascolo (1996, 190, P, Bertram Derthona Basket Tortona)

#16 Amedeo Vittorio Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 194, P, Vanoli Cremona)

#19 Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi)

#20 Mattia Udom (1993, 200, A, Happy Casa Brindisi)

#22 Giordano Bortolani (2000, 193, G, Nutribullet Treviso)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G/A, Umana Reyer Venezia)

#34 Mouhamet Rassoul Diouf (2001, 206, A, UNAHOTELS Reggio Emilia)

#44 Davide Alviti (1996, 200, A, A|X Armani Exchange Milano)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, Nutribullet Treviso)

#50 Gabriele Procida (2002, 201, G/A, Fortitudo Kigili Bologna)

#52 Alessandro Lever (1998, 208, A/C, Allianz Pallacanestro Trieste)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

