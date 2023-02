Basket, Scariolo esalta Abass: "Ha fatto un grande lavoro"

Esordio in Eurolega per l'ex Olimpia Milano

25-02-2023 14:32

Ha fatto il suo esordio in Eurolega, con la maglia della Virtus Awudu Abass, finalmente tornato dopo una serie di problemi fisici. Il comasco ha messo a referto 10 punti con 2/2 da due, 2/2 da tre, 2 rimbalzi, 2 recuperi, +12 di +/- nei 21 minuti giocati.

Positiva così l’analisi di coach Sergio Scariolo: “Molti giocatori hanno giocato sul dolore o con un altissimo livello di stanchezza e oggi erano qui a lottare: sono molto orgoglioso di loro, specialmente di Abass. Un mese fa non era neanche un giocatore e oggi ha fatto un grande lavoro, segnando un paio di triple ed è stato fondamentale nella nostra vittoria”.

E poi: “Ho messo molta pressione e aspettativa su Abass, un po’ mi pento, ma penso che il suo apporto sugli esterni in fase difensiva può darci grande valore. Onestamente un mese fa non pensavo potesse essere cosi decisivo in una partita di EuroLega, non ci avrei creduto: ha fatto un grandissimo lavoro con lo staff, facendo un lavoro grandissimo: lui è un ragazzo speciale con un cuore e una fame di altissimo livello, con i suoi limiti come tutti. Ha il fuoco e la motivazione interna sua, senza aver bisogno di stimoli o motivazioni esterne e ad avere questo non sono in molti. Speriamo la salute lo assista e possa continuare ad aiutarci su entrambi i lati”.