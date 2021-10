Basket, Serie A: l'Olimpia strapazza la Reyer

17-10-2021 23:34

L’Olimpia Milano resta in testa alla Serie A di basket a braccetto con la Virtus Bologna dopo la quarta giornata: la squadra di Messina supera nel posticipo 93-68 la Reyer Venezia, confermandosi a punteggio pieno in vetta alla classifica. I top scorer per Milano sono Mitoglou con 18 punti e Delaney con 14.

Nella sfida di mezzogiorno Sassari piega Treviso e sale a 6 punti, mentre nel pomeriggio Brescia e Cremona centrano convincenti vittorie casalinghe contro Napoli e Varese. Per la Germani arriva così il primo successo stagionale. Colpo esterno di Tortona a Pesaro.

I risultati:

Treviso-Sassari 64-71

Pesaro-Tortona 81-90

Brescia-Napoli 98-88

Cremona-Varese 94-78

Olimpia Milano-Venezia 93-68

OMNISPORT