Basket, Serie A: Primo ko per Bologna. Milano passa a Reggio Emilia

11-12-2022 23:01

Vero e proprio colpo di scena nella decima giornata di Serie A di Basket. La Virtus Bologna registra la sua prima sconfitta stagionale perdendo 84-77 alla Segafredo Arena contro la neopromossa Scafati. Scariolo viene così raggiunto in testa alla classifica da Olimpia Milano del tecnico Messina, che batte per 81-63 a Reggio Emilia. Sorridono anche Pesaro e Verona, che battono rispettivamente Varese (101-93) e Treviso (79-77), colpo esterno di Brindisi: 83-66 in casa di Trieste. Nell’anticipo del sabato, Sassari espugna Derthona 79-82

Di seguito i risultati completi:

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-GIVOVA SCAFATI 77-84

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 81-63

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO-OPENJOBMETIS VARESE 101-93

PALLACANESTRO TRIESTE-HAPPY CASA BRINDISI 66-83

NUTRIBULLET TREVISO BASKET-TEZENIS VERONA 77-79

DERTHONA-DINAMO SASSARI 79-82