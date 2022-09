Basket, Shengelia: "Ho pensato a un ritorno in NBA"

29-09-2022 16:57

Non è un periodo semplice per Tornike Shengelia reduce da qualche problema di troppo. Il georgiano, intanto, ha deciso di rimanere alla Virtus come ha spiegato in un’untervista a Eurohoops

“Durante l’estate avevo in mente di tornare in NBA, e avevo molte altre offerte da diversi club. Alla fine, insieme alla mia famiglia, ho deciso di firmare un nuovo contratto qui con la Virtus. Ovviamente avevo già visto il sistema e il modo di lavorare della squadra. Mi piace il progetto, l’allenatore, i giocatori e la città è fantastica. Queste cose combinate insieme mi hanno spinto a prendere questa decisione.”

E sulla Virtus. “Abbiamo avuto delle grandi aggiunte quest’anno. Bako è un’ottima aggiunta, ha avuto un anno fantastico l’anno scorso. Può giocare su entrambe le estremità del campo, può giocare un’ottima difesa. Tutti sanno cosa può fare Jordan Mickey. Ha fatto una grande stagione allo Zenit e nel complesso ha una grande carriera alle spalle. L’aggiunta di Semi sarà molto interessante e penso che ci darà molto aiuto.”