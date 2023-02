Basket, Shengelia pronto per le Final Eight di Coppa Italia: "Testa a Venezia"

Domani alle 18.00 le V nere sfideranno la Reyer Venezia per avanzare nella competizione

15-02-2023 15:46

Scalda i motori Toko Shengelia, ala della Virtus Segafredo Bologna, pronto per le Frecciarossa Final Eight 2023 di Coppa Italia. In vista della sfida di domani contro la Reyer Venezia, il giocatore ha parlato a Il Eesto del Carlino.

«Questa manifestazione è molto affascinante, come lo sono tutte quelle in cui chi perde va a casa e chi vince va avanti. L’unico modo per approcciare questo tipo di competizione, sia esso una final four di Eurolega o una Coppa del Re in Spagna o una Coppa Italia qui è quello di pensare solo ed esclusivamente alla prima partita perché non ci sono prove d’appello e non hai la possibilità di rimediare ai tuoi errori. Adesso tutta la nostra concentrazione deve essere su Venezia».