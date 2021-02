Basket, sorteggio Tokyo 2021: ecco i gironi del torneo maschile

Si è svolto stamattina a Mies (Svizzera) il sorteggio per la composizione del torneo maschile che si svolgerà dal 26 luglio all’8 agosto alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2021.

Le squadre coinvolte sono dodici, in un format tutto nuovo per quanto riguarda il torneo olimpico: sono infatti presenti tre gironi da quattro squadre e non i consueti due gironi da sei squadre. In più, solo un gruppo poteva avere due squadre europee.

Ecco le nazioni che parteciperanno: Iran, Francia, Stati Uniti, Australia, Nigeria, Argentina, Giappone e Spagna. A differenza del torneo femminile, il processo di qualificazione degli uomini è ancora tutto da completare: i restanti quattro posti saranno assegnati alle squadre che vinceranno i tornei di qualificazione preolimpica che si svolgeranno dal 29 giugno al 4 luglio 2021 nelle quattro location di Victoria (Canada), Spalato (Croazia), Kaunas (Lituania) e Belgrado (Serbia).

Speriamo ovviamente che anche l’Italia possa staccare un pass verso la terra del Sol Levante per le prossime Olimpiadi. Di seguito i gironi sorteggiati per la rassegna olimpica.

GRUPPO A : Iran, Francia, Stati Uniti, vincitore preolimpico Victoria

GRUPPO B : Australia, Nigeria, vincitore preolimpico Belgrado

GRUPPO C : Argentina, Giappone, Spagna, vincitore preolimpico Kaunas

