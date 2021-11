Basket, Spagnolo: "Non sento la pressione"

11-11-2021 15:42

Matteo Spagnolo, giocatore della Vanoli Cremona ha parlato della sua stagione al programma “Basket Zone”.

“Io la pressione non la sento tanto per quanto si possa parlare di me. Sono contento del fatto che io sia un argomento di discussione ma se stai lavorando bene e ti diverti, alle altre cose non ci pensi. Alla fine, gioco a basket, una cosa che mi piace fare sin da quando ero bambino, ossia da quando ho iniziato a sognare di giocare in Eurolega e in NBA. Vivo comunque giorno per giorno, dato che 18 anni non ce li hai sempre”.

