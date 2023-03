Basket, Spagnolo tiene aperta la pista NBA

Il giocatore ha parlato di un possibile futuro in America

07-03-2023 12:40

Matteo Spagnolo, con la maglia di Trento, si sta ben comportando. Il 23enne è reduce dai 23 punti messo a referto contro Brescia. I trentini si sono imposti contro la vincitrice della Coppa Italia per 83 a 76.

Notevole la prestazione dell’azzurro e numero 9 autore del suo carreer high.

Il pensiero dell’NBA c’è quindi sempre come spiega al Corriere del Trentino: «La vedo come un obiettivo, una soddisfazione che cercherò di togliermi con tutti i sacrifici che faccio giorno dopo giorno. Ma come ho detto, al momento non ci penso. La testa è su Trento e sul nostro finale di stagione, c’è tanto ancora in gioco».