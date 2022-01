Basket: Varese da l'addio anche a Jalen Jones

03-01-2022 12:51

Non arrivano notizie esaltanti in casa di Varese, che, dopo la rottura con John Egbunu e i saluti in arrivo con Trey Kell, perde anche Jalen Jones: l’ala statunitense pagherà il buy-out per accasarsi in Francia, a Bourg-en-Bresse.

La situazione in classifica è piuttosto deficitaria essendo il fanalino di coda della Serie A e per di più adesso la OpenJob si trova costretta a dover ricostruire quasi interamente il reparto stranieri a metà stagione.

Jalen Jones infatti, secondo quanto riportato dalla Prealpina, pagherà di tasca propria il buy-out da 20.000 euro previsto nel contratto per lasciare Varese e accasarsi in Francia, al Bourg-en-Bresse, squadra impegnata anche in Eurocup nel girone di Virtus Bologna e Reyer Venezia. 14.1 punti e 5.5 rimbalzi di media, questi i numeri dell’ala statunitense che stava pian piano tornando su buoni livelli dopo lo stop causato dalla rottura del tendine di Achille.

Cosa farà Varese sul mercato? Siim Sander-Vene, già visto in biancorosso in due occasioni, sembra l’opzione più concreta, mentre invece, per rimpiazzare Egbunu si guarda invece verso un centro già vistato (Brandon Ashley, Sagaba Konate) così da tenere l’ultimo a disposizione per l’esterno che sostituirà Trey Kell.

