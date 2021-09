Basket, verso l'assemblea di Lega: la Virtus minaccia di non partire

Così come per la pallavolo anche il mondo del basket è in subbuglio a causa delle regole e della capienza massima prevista per i palazzetti. Le società e la stessa Federazione, chiedono al Governo che la percentuale attualmente prevista, del 35% sia aumentata al 50%.

I segnali sono positivi ma per il momento non si hanno risposte precise o certezze che le richieste verranno accolte. Secondo “Il Resto del Carlino”, la Virtus Bologna è pronta a lottare e in assemblea dovrebbe essere tenuta una linea dura.

Qualora le richieste non venissero accolte la società, come ha spiegato anche più volte l’AD Luca Baraldi, potrebbe anche minacciare di non partire con il campionato.

OMNISPORT | 02-09-2021 11:30