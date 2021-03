Basket, vittoria interna per Reggio Emilia contro Pesaro

Continua il momento no per la Carpegna Prosciutto Pesaro che si arrende per 79 a 91 contro la Pallacanestro Reggiana. Per la squadra di Repesa, che comunque ha avuto un approccio positivo per poi cedere a una Reggio più decisa si tratta della quarta sconfitta consecutiva.

L’ennesima battuta d’arresto pone fine a un periodo in cui la squadra marchigiana aveva fatto credere di potersela giocare con qualsiasi compagine. Ora prossimo impegno con Treviso.

La Pallacanestro Reggiana, invece, con questo successo sale a quota 16 punti e lascia Cantù sola all’ultimo posto.

OMNISPORT | 29-03-2021 22:39