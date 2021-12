Bassino guarda avanti: "Olimpiade lontana, devo migliorare"

28-12-2021 15:52

Il sesto posto nel gigante di Lienz non può soddisfare appieno Marta Bassino, che anche sulle nevi austriache ha confermato di essere lontana dagli standard migliori.

La detentrice della coppa del mondo di specialità ha ottenuto un solo podio nei primi quattro giganti della stagione, il terzo posto di Courchevel, e al termine della prova sulla Schlossberg ha fatto il punto sulla propria condizione per poi allungare lo sguardo sui prossimi impegni: “La seconda manche ha rispecchiato il mio valore, anche se sento che sono ancora un po’ inespressa, so che posso ottenere risultati migliori”.

“Adesso andremo a provare il nuovo set up per la discesa, poi dal 3 gennaio ricominceremo con un nuovo blocco sugli sci a Maribor e in ogni weekend dovremo essere sul pezzo. Le Olimpiadi? Ancora non ci penso”“.

