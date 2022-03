Basta un gol di Morata alla Juventus per battere lo Spezia

06-03-2022 19:58

Con un gol di Morata al 21’ la Juventus batte per 1-0 all’Allianz Stadium lo Spezia e, in attesa di Napoli-Milan, torna sempre più nel giro scudetto.

La prima azione pericolosa è della Juventus al 18’: azione personale di Cuadrado che serve Arthur, tiro di prima intenzione ribattuto da Nikolau. E’ il preludio del vantaggio bianconero che arriva al 21’: brutto rinvio di Provedel intercettato da Rugani, palla a Vlahovic, poi a Locatelli che serve Morata, destro facile facile che buca Provedel. Al 33’ ancora Cuadrado e Arthur protagonisti, stavolta il brasiliano restituisce palla al colombiano ma il suo destro viene respinto in tuffo da Provedel.

Ripresa. Si sveglia lo Spezia al 51’: Verde per Ferrer che crossa sul secondo palo, arriva Gyasi che colpisce di testa ma Szczesny blocca. Ma gli aquilotti non hanno altre grandi occasioni fino all’80’ quando Kovalenko serve in profondità Agudelo che si ritrova a tu per tu con Szczesny che gli blocca la conclusione in uscita. Appena scoccato il 90’ Cuadrado irresistibile crossa dalla destra e Morata, a un centimetro dal secondo palo, non trova la deviazione in porta. Juve che consolida il quarto posto andando a +6 sull’Atalanta, inoltre è a -5 dall’Inter e, momentaneamente, a -4 da Napoli e Milan.

