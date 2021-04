Bastianini a Jerez per risolvere un rebus chiamato partenza

Enea Bastianini è pronto a riaffaciarsi in pista a Jerez dopo il pieno di fiducia fatto con il nono posto in Portogallo, un risultato che ha certificato la sua crescita nella classe regina del Motomondiale.

Il riminese però, pur contento di quanto fatto finora, non si vuole fermare a questo punto ed è deciso a progredire ancora, sia in termini di risultati che di prestazioni in sella alla Ducati del Team Esponsorama.

Molto però in questo senso passerà anche da come Bastianini affronterà una fase che per lui finora si è rivelata piuttosto ostica: la partenza.

“Dovrò fare qualche prova, in modo da cavare qualche ragno dal buco. Rispetto al passato, con la MotoGP, non ho ancora capito bene la strategia da adottare” ha dichiarato il campione del mondo 2020 nella Moto2, ben conscio di come un buono start sia essenziale poi per la gestione dell’intera gara .

“In questa categoria è fondamentale partire davanti per non perdere contatto col gruppo dei migliori” ha infatti ammesso il giovane romagnolo prima di imbarcarsi nell’avventura spagnola.

