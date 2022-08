Bastianini: "A Misano la vittoria se la giocano gli italiani"

29-08-2022 12:17

Countdown già iniziato per il Gp di San Marino di domenica prossima. La Motogp tornerà a correre in Italia e lo farà a Misano al Marco Simoncelli World Circuit.

Per Enea Bastianini un ritorno su una pista a lui particolarmente cara, visto che proprio lo scorso anno riuscì a salire sul podio. A pochi giorni dall’annuncio ufficiale del suo passaggio in Ducati, sarà libero di correre sgombro da pensieri e pressioni sul suo futuro.

“Non so ancora se saremo in grado di giocarci la vittoria perché ci sono tanti piloti in grado di farlo, soprattutto tra gli italiani. Ci proverò con tutte le mie forze anche perché voglio subito cancellare quanto successo in Austria, a Spileberg.”

Anche il suo compagno di scuderia, Fabio Di Giannantonio è molto carico e non vede l’ora di scendere in pista.

“La pista di Misano è sempre speciale. E’ un Gp a parte. Un circuito bellissimo e poi senti il tifo dei tifosi, c’è tanta energia positiva nell’aria e noi piloti questa sensazione la percepiamo immediatamente. Vogliamo fare bene e dare seguito al buon risultato colto in Austria”.