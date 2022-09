Bastianini tende la mano a Bagnaia

14-09-2022 12:01

Sembrava il predestinato, a vincere il campionato del mondo di Motogp. Certo erano passate soltanto tre gare, ma Bastianini aveva messo nel mirino qualcosa di speciale, forse di più grande di lui.

Tutto stava filando liscio, la Ducati GP21 sembrava quasi migliore della versione factory. Poi però, con l’andare del tempo, Pecco Bagnaia ha risolto in gran parte tutti i suoi problemi, da quelli psicologici a quelli tecnici, ha alzato l’asticella e contemporaneamente, il ‘Bestia’, ha iniziato ad inanellare una serie di performances negative. Sono arrivati in serie i ritiri al Mugello e in Catalunya, il 10° posto al Sachsenring, l’11° ad Assen, fino al culmine con la caduta di Spielberg che ha infranto definitivamente il sogno mondiale.

A questo punto della stagione, per Bastiani, l’obiettivo di questo fine campionato è chiudere nella miglior posizione possibile in classifica, prima di approdare nel team factory dove non ci saranno più alibi. Le ultime sei gare saranno utili anche per migliorare alcuni aspetti del suo stile di guida e arrivare al 2023 nelle migliori condizioni.

Certo che la prossima stagione in Motogp ci sarà il confronto interno con Bagnaia che si preannuncia sul filo del rasoio e ad armi pari. “Mi aspetto combattimenti duri nel 2023, perché la pressione su di me sta aumentando – ha affermato il romagnolo -. Sarà un piacere essere compagno di squadra di Pecco. Ci sfidiamo da quando eravamo bambini e ci siamo affrontati in molte serie. Ma il prossimo anno saremo compagni di squadra per la prima volta. Vedremo come funzionerà“.

Sulla carta la decisione della casa bolognese è quella che Pecco Bagnaia resti la punta di diamante in casa Ducati, Enea Bastianini proverà a insidiare questo ruolo. “Da lui posso imparare molto. Perché guida velocissimo e organizza molto bene anche i weekend di gara – ha detto in un’intervista a Speedweek.com -. Devo dargli un’occhiata. D’altra parte, può anche imparare qualcosa da me“.