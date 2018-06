Batshuayi, palla in faccia: "Volevo fare qualcosa di nuovo"

Grazie ad una rete di Januzaj nella ripresa, il Belgio ha superato anche l'Inghilterra, qualificandosi come prima del girone G. Negli ottavi di finale, se la vedrà con il Giappone. Un gol, quello di Januzaj, in forza alla Real Sociedad, festeggiato da tutti i compagni, in particolare da Batshuayi.

Il bomber del Borussia Dortmund si è reso protagonista di una comica esultanza. Raccolta la palla dal fondo della rete, Batshuayi ha deciso di calciarla, con forza, il più lontano possibile. La palla è finita contro il palo e gli è tornata direttamente in faccia. L'attaccante belga ha accusato il colpo ma ha preferito far finta di nulla, probabilmente comprendendo immediatamente la figuraccia.

Nel giro di pochissimo tempo, i frame della comica esultanza di Batshuayi sono diventati virali. Sui social network, non si sta parlando d'altro, con commenti di ogni tipologia. Lo stesso ex attaccante del Chelsea ha preferito riderci sopra: "L'esultanza in stile Fortnite (diventata nota grazie a Griezmann, ndr) era sopravvalutata, dovevo inventarmi qualcosa di nuovo", lo scherzoso messaggio social pubblicato dal centravanti del Belgio che si è, letteralmente, preso in giro, svelando anche di aver provato del dolore per l’inatteso colpo ricevuto.

Gaffe a parte, il Belgio del Ct Martinez sta dimostrando di avere una squadra davvero di enorme qualità e sostanza. Batshuayi cercherà di essere decisivo in altri modi nel proseguo del Mondiale e, magari, festeggiare in maniera più “normale”.

SPORTAL.IT | 29-06-2018 08:35