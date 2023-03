Bayern, colpo di scena: esonerato Nagelsmann, arriva Tuchel

Il tecnico ha pagato il pessimo cammino in campionato, con i bavaresi appena scavalcati dal Dortmund in testa alla classifica.

23-03-2023 22:33

Colpo di scena in Bundesliga: il Bayern Monaco ha esonerato Nagelsmann e al suo posto arriva Tuchel, rimasto senza squadra dopo essere stato cacciato dal Chelsea a inizio stagione. Manca soltanto l’ufficialità.

Poco importa se il Bayern Monaco sta dominando in Champions League, dopo aver dominato un girone complicato con Inter e Barcellona passato con 18 punti e dopo aver eliminato agli ottavi il Psg di Messi, Mbappé e Neymar, Nagelsmann ha pagato il brutto cammino in Bundesliga: il Bayern nell’ultimo weekend ha perso il primo posto venendo sorpassato dal Borussia Dortmund.

Appena 52 punti per il Bayern in campionato in 25 partite disputate (solo 15 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte), che adesso dopo 10 titoli consecutivi vinti rischia di rimanere a bocca asciutta. Spetterà a Tuchel risistemare le cose in Bundesliga, senza dimenticare il big match in Champions League contro il Manchester City dell’ex Guardiola.