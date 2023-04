Bayern Monaco, accuse di riciclaggio: perquisite sede e stadio

Non è un momento semplice per la squadra bavarese, né in campo e né fuori dal campo per vicende extra-calcistiche

29-04-2023 13:26

Momento difficile per il Bayern Monaco. Questa volta non per i risultati calcistici, ma per ciò che accade fuori dal rettangolo di gioco. Secondo la Bild, infatti, la polizia bavarese avrebbe perquisito la sede del club e anche lo stadio. Si cercano prove relative al presunto riciclaggio di denaro per il cui reato è indagato l’oligarca russo Alisher Usmanov, grande amico di Vladimir Putin, presidente russo.

In campo le cose non vanno per il meglio. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, il Bayern vede in bilico anche il titolo in Bundesliga, anche se potrebbe tornare in testa dopo questa giornata di campionato.