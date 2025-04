Fognini a Madrid, scoppia la polemica per il lettino nello sgabuzzino: il duro messaggio all'ATP

Il tennista ligure, impegnato nelle qualificazioni al Masters 1000 della capitale spagnola, non è soddisfatto dello spartano alloggio fornito dagli organizzatori: lo sfogo social.

C’è chi polemizza con l’ATP per i ricavi dei tennisti considerati troppo bassi, per questioni relative agli Slam e alle percentuali riservate ai pro. E c’è chi, come Fabio Fognini, attacca l’associazione dei giocatori per…i lettini degli alloggi messi a disposizione per giocare i tornei. È accaduto a Madrid, dove il tennista ligure – 38 anni il prossimo 24 maggio – si prepara a disputare le qualificazioni. In palio l’accesso al Masters 1000 della capitale spagnola, ultima tappa prima degli Internazionali di Roma, a cui invece Fognini accederà direttamente al main draw grazie a una wild card.

Masters 1000 Madrid, Fognini nelle qualificazioni

Scivolato al numero 112 del ranking, Fognini dovrà provare a superare due turni per entrare nel tabellone di uno dei tornei più prestigiosi sulla terra rossa, la superficie storicamente più amata. Un obiettivo tutt’altro che scontato, visto che l’ultimo successo – in un Challenger, a Cap Cana – è datato 12 marzo, a spese dell’australiano Tristan Schoolkate. In mezzo diverse battute a vuoto, come quella al Challenger di Napoli dove è subito uscito di scena, o più recentemente a Montecarlo, dove aveva goduto di una wild card cedendo però al primo confronto contro l’argentino Francisco Cerundolo.

La storia del “Fogna”: lettino e stanzetta stile spartano

Forse gli organizzatori hanno pensato che un avvicinamento di tipo monastico al torneo avrebbe aiutato Fognini a preparar meglio gli incontri. Fatto sta che probabilmente hanno esagerato, dal momento che l’hanno sistemato in quello che sembra a tutti gli effetti uno sgabuzzino. Secondo quanto mostrato dal “Fogna” in una storia su Instagram, lo spartano alloggio messo a sua disposizione a Madrid non è dotato di mobili. Il lettino? Molto stretto. Inevitabile l’insoddisfazione per uno che, come l’ex numero 9 al mondo, non le ha mai mandate a dire a nessuno.

Fonte: Fabio Fognini Instagram

Lo sfogo di Fognini: “ATP, We Can Do Better”

Il messaggio di Fognini nella stessa story social? Duro e sarcastico allo stesso tempo: “Dopo 20 anni… Voilà! Atp, cosa ci proponi?”. Il tutto accompagnato dalle note di “We Can Do Better” di Matt Simons, brano evidentemente non casuale: “Possiamo far meglio”. Tanti i tifosi che, anche con toni simpatici, hanno “sposato” la campagna di Fognini. Qualcun altro, invece, ha ricordato impietosamente i suoi ultimi risultati, dando giustificazione alla modestia della sistemazione fornitagli. Di certo a Roma le cose andranno meglio per Fabio, che entrerà direttamente nel tabellone principale. Senza qualificazioni e senza lettini.