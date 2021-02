Bayern Monaco, David Alaba svela il suo futuro

Arrivano novità sul futuro del calciatore austriaco David Alaba. In scadenza di contratto col Bayern Monaco il 30 giugno, il forte difensore bavarese ha annunciato oggi ufficialmente ciò che già si sapeva da mesi, e cioè che non rinnoverà il proprio contratto e che quindi concluderà la sua esperienza in Germania. Queste le sue parole:

“Ho preso la decisione di provare qualcosa di nuovo a partire dalla prossima stagione. È stata una decisione molto difficile dire addio a questo club dopo 13 anni. Non ho intenzione di dire nulla sulla mia prossima destinazione ancora”.

Ancora nebuloso il suo futuro, con tante squadre che lo seguono da vicino ma che sono frenate dalle sue enormi pretese contrattuali. Attualmente, le più vicine a lui sono Real Madrid e PSG, ma le ultime indiscrezioni parlavano di una richiesta di ingaggio da 22 milioni a stagione. Tramite il suo padre-agente nelle scorse settimane Alaba ha inoltre smentito di aver già firmato con altri club e anche oggi non ha voluto aggiungere nulla in merito.

