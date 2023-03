Bayern Monaco, Hoeness: “Arriverà un bomber da 100 milioni”

Il dirigente della squadra tedesca afferma di aver avuto un colloquio privato con lo staff in cui spinge verso l’acquisto di un attaccante di enorme valore e dice la sua anche sul caso Kane.

11-03-2023 11:56

Chi arriverà in estate al Bayern Monaco? Questa è una bella domanda. Secondo uno dei dirigenti, nonché membro del consiglio di sorveglianza della società, un acquisto top che però non corrisponde al nome di Harry Kane.

A Sky Hoeness ha detto: “Al momento sulla mia scrivania non c’è nulla e sono uno dei membri del consiglio che ha voce in capitolo per tutti gli acquisti che superano i 25 milioni di euro, detto ciò ho già espresso la mia opinione secondo cui potrebbe arrivare un giorno, ma magari già la prossima estate, un attaccante da 100 milioni di euro”.

E prosegue: “Su Harry Kane ho già esplicitato il mio parere, stiamo parlando di un centravanti di 30 anni e l’anno scorso il Tottenham ha rifiutato un’offerta dal Manchester City di 160 milioni, non ho posto il veto sul giocatore ma ribadisco, ho detto la mia, resta il fatto che sono uno dei nove membri e se gli altri dicono che va comprato allora finirà al Bayern, siamo in democrazia e funziona così”.