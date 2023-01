Bayern Monaco: in arrivo Daley Blind

05-01-2023 09:05

Daley Blind si accasa dal Bayern Monaco. Pochi giorni dopo la risoluzione del contratto con l’Ajax, il terzino sinistro olandese classe ’90 ha chiuso l’accordo con i bavaresi. Questa mattina, riporta il ‘Telegraaf’, Blind è decollato da Amsterdam per raggiungere Monaco di Baviera: in programma nelle prossime ore le visite mediche e poi, successivamente, la firma sul contratto valido fino al termine della stagione. Nell’accordo anche una opzione per il 2023/24 al raggiungimento di determinate presenze.