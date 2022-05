Bayern Monaco, Lewandowski annuncia l'addio: "Mia storia con questo club è finita"

30-05-2022 15:34

Al centro di tantissime voci di mercato, il centravanti del Bayern Monaco Robert Lewandowski ha annunciato di non voler più giocare coi bavaresi. Lo ha espresso chiaramente nel corso di un’intervista a Sport:

“Non mi sta piacendo questa situazione. L’unica cosa sicura in questo momento è che la mia storia con il Bayern Monaco è terminata. Non c’è nessuna possibilità di andare avanti a giocare in questo club. Adesso desidero focalizzarmi sulla Polonia; dopo la Nations League ci sarà tempo per parlare della situazione ma non ci sono possibilità che io rimanga al Bayer”.