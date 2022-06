Bayern Monaco-Mané, è fatta: al Liverpool 40 milioni

17-06-2022 16:25

In attesa di risolvere la grana legata al bomber Robert Lewandowski, che sta spingendo sempre di più per muoversi al Barcellona, il Bayern Monaco mette le mani sul suo prossimo esterno offensivo. Come riporta Eurosport infatti sembra fatta per Sadio Mané del Liverpool.

Una trattativa piuttosto veloce, durata un paio di settimane, e per la quale si è già trovato l’accordo. Ai Reds andranno ben 40 milioni di euro, e l’attaccante senegalese andrà a rimpolpare un reparto già davvero forte e una delle squadre più attrezzate al mondo.

Con l’arrivo di Nunez ad Anfield, ora servirebbe trovare un’altra ala da far giocare assieme a Momo Salah, anche lui incerto se lasciare o meno il Liverpool nel 2023.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE