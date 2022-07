Bayern Monaco: nel mirino c'è sempre Osimhen

07-07-2022 11:52

Brutta gatta da pelare quella che si sta trovando a gestire il Bayern Monaco. Lewandowski ha chisto più volte di essere ceduto al Barcellona che ovviamente lo accoglierebbe a braccia aperte.

Secondo l’attaccante polacco, la sua storia con i bavaresi è alla fine ed è per questo che Lewandowski farà di tutto per raggiungere la città catalana in questa finestra di mercato. Se da una parte la cessione, dunque, è probabile serve dall’altra un sostituto all’altezza.

Per questo motivo i bavaresi hanno messo nel mirino Victor Osimhen del Napoli. E’ il nigeriano il primo obiettivo in caso di partenza di Lewandowski e con un’offerta da 100 milioni di euro Aurelio De Laurentiis lo venderebbe, per poi fiondarsi su un altro big in attacco.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE